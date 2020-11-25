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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре временно ограничено движение по ул. Ново-Вокзальной

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтными работами на теплотрассе по ул. Ново-Вокзальная (в районе дома №217) с 10:00 26 ноября до 06:00 30 ноября ограничено движение транспорта по ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе (в направлении Московского шоссе).

В указанный период движение автобусных маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 будет организовано по временной схеме:

- автобусы маршрута №55 в направлении остановочного пункта "9-й микрорайон" проследуют по ул. Ново-Вокзальной - ул. Фадеева - ул. XXII Партсъезда;

- автобусы маршрутов №№ 96, 205, 272, 295 в направлении Московского шоссе будут ехать по ул. Ново-Вокзальной - ул. Фадеева - ул. XXII Партсъезда - Московскому шоссе и далее по своим обычным маршрутам.

Движение автобусов в обратном направлении будет осуществляться по привычной схеме. Организация движения по трамвайным маршрутам не изменится.

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