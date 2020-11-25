На Новокуйбышевском заводе масел и присадок наставники помогают молодым специалистам состояться в профессии

На Новокуйбышевском заводе масел и присадок реализуется программа наставничества. Лучшие работники, обладающие большим опытом, передают свои знания тем, кто только трудоустроился на предприятие. 87 наставников помогают подшефным повысить их уровень профессионализма.

Благодаря кураторству старших товарищей начинающие рабочие и молодые специалисты быстро вливаются в коллектив и в профессию. Опытный наставник - старший оператор цеха №8 Елена Летвинова рассказала, что с наставляемыми работает под девизом "Делай, как я". "Я несу персональную ответственность за то, чтобы мой подшефный как можно лучше изучил свои функции и, что особенно важно, правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка", - подчеркнула Елена Летвинова.

В первые дни наставник уделяет новичку особенно много своего времени, а молодой рабочий постигает азы. И позже, включившись в дело, когда обучаемый становится самостоятельнее, наставник продолжает контролировать и помогать ему в работе.

Для своего воспитанника заводской педагог разрабатывает индивидуальный план развития на весь период подготовки. В нем указаны и сроки, и конкретные итоги, к которым новичок должен прийти в ходе совместной работы со своим наставником. После ознакомления с профессиональными и личными качествами, способностями и приобретенными навыками подшефного учитель в рабочей спецовке оценивает их, делает выводы.

В статусе наставника опытные профессионалы помогают наиболее способным молодым специалистам подготовиться и к такому важному этапу в рабочей карьере, как конкурсы профессионального мастерства. И вдохновляют подшефных своим примером. Елена Летвинова, к примеру, четырежды участвовала в профессиональных конкурсах на заводе, становилась их призером. А в 2018 году заняла третью ступень пьедестала в финальном этапе конкурса профессионального мастерства НК "Роснефть".

Елена Летвинова считает, что чем успешнее обученный наставником молодой рабочий трудится, движется ли он по карьерной лестнице, побеждает ли в конкурсах, вносит ли полезные рационализаторские предложения, тем больше поводов для гордости у наставника.

Программа наставничества мотивирует и самих профессионалов: при успешной сдаче экзаменов подшефными по завершении первого этапа работы на заводе их учитель поощряется премией. Но главное, как считают наставники, - реальный результат: готовишь того, с кем потом будешь спокойно работать бок о бок, на кого можешь положиться.

Ведущий специалист отдела оценки и развития персонала - куратор "Программы наставничества и развития рабочих кадров на предприятии" Оксана Аргуткина отметила, что наставник - это не просто специалист, имеющий богатый опыт работы, настоящий мастер своего дела. Это еще и учитель, умеющий и готовый делиться знаниями со своим подопечным. "Под его руководством постигаются азы дела, корпоративной культуры, традиций завода, секреты мастерства. Это тот, кто поможет сориентироваться в огромном потоке информации, содействовать развитию профессиональных навыков, кто оценит результаты, к которым пришел начинающий работник", - подчеркнула Оксана Аргуткина.