Владимир Кошелев предлагает снизить ставку по ипотеке для учителей и врачей

24 ноября РБК совместно с онлайн-площадкой "Сбер Про" организовали отраслевую конференцию "Время изменений: рынок недвижимости - взгляд в будущее" с экспертами в сфере строительства, представителями бизнеса и органов власти. На встрече обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли.

Одной из основных тем стала программа по субсидированию кредитов для застройщиков до ключевой ставки. Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, основная цель таких антикризисных мер - сохранение штатной численности сотрудников строительных компаний, сроков ввода жилья и выполнение обязательств перед гражданами. Программа распространяется в том числе на кредиты, которые были взяты ранее, без использования счетов эскроу. Субсидирование проходит ежемесячно до ключевой ставки - 4,25%. Программа показала свою эффективность, ее география - уже более 45 регионов. В планах - продление этих антикризисных мер до 2021 года.

В онлайн-конференции принял участие председатель комитета по строительству общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и председатель совета директоров корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев. По его мнению, основная мера поддержки застройщиков - низкая ипотечная ставка для покупателей жилья. Чем ниже процент по ипотеке, тем больше покупательский спрос. Владимир Кошелев также озвучил пожелание практически всех застройщиков - рассмотреть ввод адресных программ с еще более низкой ставкой для учителей, врачей и других социальных категорий граждан.

"Такая поддержка людей необходима. Отрасль, в свою очередь, не останется в долгу и будет платить хорошие налоги со своих проектов. При этом стройкомплекс должен быть готов к тому, чтобы предоставить на возросший спрос свою продукцию. Это помогло бы избежать спекулятивной наценки за метр квадратный в случае нехватки жилья", - заявил эксперт.

В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что такой запрос должен идти не из федерального центра, а от губернаторов и глав муниципалитетов.

"В регионах больше понимания, каких специалистов нужно поддержать в первую очередь, кто "№1" - молодая семья, земский врач или учитель. Мы такие сигналы посылаем регионам, а они, в свою очередь, создают дополнительные программы к существующим льготным", - рассказал замглавы ведомства.