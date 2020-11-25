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ЖКХ и благоустройство Общество

Фонд капремонта просрочил работы в шести домах в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд обязал НО "Фонд капитального ремонта" провести капремонт кровли домов в Тольятти по адресам: ул. Ярославская, 37; ул. Ярославская, 57; ул. Мурысева, 102; ул. Мурысева, 89; ул. Громовой, 24; ул. Куйбышева, 26.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что работы в этих зданиях должны были быть проведены еще в 2018 и 2019 годах. Но до сих пор не только ремонт не проведен - отсутствует даже проектно-сметная документация, а ранее заключенные договоры расторгнуты, подрядчик не выбран.

Из-за этого прокурор направил в суд иск с требованием обязать ФКР обеспечить капитальный ремонт.

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