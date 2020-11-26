СГИК получил субсидию в 28,2 млн руб. на капремонт головного корпуса

На капитальный ремонт помещений основного корпуса Самарского государственного института культуры (СГИК) получена субсидия министерства культуры РФ в размере 28,2 млн рублей.

Ремонтные работы пройдут в 2021 году. Средства будут потрачены на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом губернатора ("Белый дом") XIX в. (Самара, ул. Фрунзе/Шостаковича, № 167/2), в котором сегодня находится головной корпус СГИК.

И.о. ректора вуза Ольга Наумова обратилась к депутату Александру Хинштейну с просьбой оказать содействие в привлечении субсидии, необходимой для ремонта помещений корпуса. Благодаря содействию депутата субсидия была получена.

"Ремонт внутренних помещений первого корпуса вуза, являющегося памятником архитектуры, не проводился уже очень давно, и в настоящий момент учебные аудитории выглядят, мягко говоря, "уставшими". В них неприятно находиться, во многих из них есть следы протечек. Мы весь год ждали получения этой субсидии и благодарим за содействие, поддержку и реактивную реакцию нашего депутата Александра Евсеевича Хинштейна, который подключился к решению проблемы. Уверена, что 50-летие СГИК в 2021 году мы будем праздновать уже в отремонтированном корпусе", - прокомментировала Ольга Наумова.