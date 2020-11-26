Продукт КАСКО "компакт минимум" от ВСК стал доступен для представителей малого и среднего предпринимательства

Полис Страхового Дома ВСК КАСКО "компакт минимум" стал еще доступнее. Продукт был доработан, и теперь им могут воспользоваться корпоративные клиенты компании - индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Страховка предназначена для тех, кто хочет получить возмещение вреда, причиненного его транспортному средству по вине третьих лиц, не застрахованных по ОСАГО.

"Компакт минимум" включает страховое покрытие, если при аварии у виновника ДТП не окажется полиса ОСАГО или выяснится, что документ поддельный. По полису также будет возмещен ущерб, если авто было повреждено участниками движения, для которых полис ОСАГО не предусмотрен. Например, начинающий велосипедист, владелец самоката нанес повреждения или снегоход поцарапал машину на загородной парковке.

Продукт дает возможность ремонта в дилерском центре с заменой на новые запчасти при необходимости и не ограничивает количество лиц, допущенных к управлению автомобилем. Страховка позволяет получить компенсацию независимо от того, кто был за рулем во время ДТП.

Стоит отметить, что "компакт минимум" не привязан к уже приобретенному полису ОСАГО и его можно оформить на год в любой момент, даже если автовладелец уже застрахован по ОСАГО в другой страховой компании.

На страхование принимаются все легковые транспортные средства (категория В) не старше 15 лет.

"Доработки по продукту теперь позволят и представителям малого и среднего бизнеса обеспечить надежной защитой свои автомобили в случае причинения вреда автомобилю по вине третьих лиц. Сегмент МСП и так подвержен рискам больше, чем крупные бизнес-игроки. Для некоторых предпринимателей выход из строя даже одной рабочей машины может сказаться на всей деятельности. Ремонт транспорта за свой счет повлечет убытки, это всегда незапланированные лишние траты, которые малый и средний бизнес не может себе позволить. Именно потому мы расширили действие страховки на эту категорию предпринимателей, чтобы они смогли продолжать развивать свое дело и не выпадать из бизнес-процессов. Страховка покроет издержки и убережет от непредвиденных расходов", - прокомментировала Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК.