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Во время охоты на лося в Сергиевском районе погиб мужчина

СЕРГИЕВСК. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) в связи с гибелью мужчины во время охоты, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Трагедия произошла 21 ноября в Сергиевском районе. По предварительным данным, там охоту на лося вели несколько человек. В какой-то момент в результате выстрела был ранен мужчина. Пострадавший скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.

"Назначены судебные экспертизы с целью определения подозреваемого, от действий которого погиб потерпевший", - пояснили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

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