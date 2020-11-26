Минтранс оштрафовали за движение по Фрунзенскому мосту

Арбитражный суд Самарской области принял решение по заявлению Средне-Поволжского управления Ростехнадзора о приостановлении до 90 суток движения по Фрунзенскому мосту в Самаре, который, по информации ведомства, так и не введен в эксплуатацию.

Кроме того, суд наложил на министерство транспорта Самарской области штраф 62 тыс. рублей.

Напомним, движение по мосту открыли в тестовом режиме 31 декабря 2019 года. Окончательно ввести первый этап моста в эксплуатацию планировали в марте 2020 г., но, видимо, этого так и не случилось.

В теруправлении Ростехнадзора ранее объясняли, что работы по строительству мостового перехода, предусмотренные проектной документацией, на сегодня не завершены в полном объеме, эксплуатация осуществляется "без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".

За это нарушение на областной минтранс наложили штраф 50 тыс. руб., а также выдали предписание об устранении нарушений. Но последующие проверки, как пояснили в пресс-службе теруправления Ростехнадзора, показали, что нарушение не устранено, движение по недостроенному мосту продолжается.

"После проверки исполнения требований предписания, проведенной с 14 по 15 сентября 2020 г., в отношении министерства транспорта Самарской области возбудили административное дело по ч. 6, ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение требований предписания", - подытожили в пресс-службе Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и добавили, что это и стало причиной обращения ведомства в суд.

В минтрансе утверждают, что движение по мосту осуществляется безопасно, а основные строительно-монтажные работы завершены. Сейчас, по информации министерства, ведутся работы по монтажу системы автоматического мониторинга инженерных конструкций, после завершения которых необходимый пакет документов для ввода в эксплуатацию будет направлен в Ростехнадзор.

Тем временем в ноябре 2020 г. была проведена еще одна проверка Ростехнадзора, результатом которой стало составление очередного протокола в отношении минтранса по факту эксплуатации недостроенного моста.