СК возбудил уголовное дело из-за отравления семьи угарным газом в Тольятти

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, что 24 ноября в больницу с признаками отравления были доставлены семилетние мальчик и девочка, а также их родители. Через некоторое время девочка скончалась в медицинском учреждении. По предварительным данным, все потерпевшие отравились угарным газом.

В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы, с целью установления причин отравления. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.