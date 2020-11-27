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Чрезвычайные происшествия Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления семьи угарным газом в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, что 24 ноября в больницу с признаками отравления были доставлены семилетние мальчик и девочка, а также их родители. Через некоторое время девочка скончалась в медицинском учреждении. По предварительным данным, все потерпевшие отравились угарным газом.

В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы, с целью установления причин отравления. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. 

Гид потребителя

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