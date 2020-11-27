В "черную пятницу" самые популярные полисы "Росгосстраха" будут дешевле на треть

В день всемирных распродаж самые популярные онлайн-страховки на сайте компании "Росгосстрах" можно будет приобрести с выгодой в 30%. Предложение будет действовать три дня, с 00:00 27 ноября и до 23:59 29 ноября. Чтобы выгодно приобрести полис, в графе "Уменьшить стоимость" или "Ввести промокод" нужно указать промокод "ПЯТНИЦА".

Сэкономить в "Черную пятницу" смогут автовладельцы и путешественники. В покрытие программы "Помощь на дороге", реализуемой совместно Российским автомобильным товариществом (РАТ), входит широкий набор опций для водителей. Это эвакуация автомобиля при поломке или ДТП; техническая помощь при неисправностях: вскрытие дверей, подзарядка аккумулятора, запуск заглохшего двигателя, подвоз топлива; услуги аварийного комиссара при ДТП, оплата такси, подбор экспертных компаний; также в страховку включены юридические и медицинские онлайн-консультации.

Программа "Каско Профессионал" пригодится опытным водителям на случай ДТП по вине третьих лиц (в этом случае предусмотрен ремонт или выплаты до 600 000 рублей). В полис также включена техническая помощь на дороге после ДТП или в результате поломки, эвакуация машины, оплата такси, онлайн-консультации врачей и юристов. Полисы можно приобрести как на год, так и на 6 месяцев — например, только на зимний период, когда повышаются риски ДТП или поломки автомобиля.

Для тех, кто планирует поездку по России или за границу, есть выгодное предложение в виде полиса путешественника "Поехали!". Можно выбрать один из вариантов медицинской программы — "Эконом" или "Премиум", а также добавить дополнительные опции: "активный отдых" (для занятия любительскими видами спорта, горными лыжами, дайвингом и пр.), страхование от несчастного случая или защиту багажа. Оба варианта медицинских программ включают диагностику и лечение Covid-19.