Коронавирус 27 ноября в Самаре: 245 заболевших, четыре смерти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.Коронавирус 25 ноября в Самаре: 240 заболевших, семь смертей

По данным на 27 ноября, в Самарской области зарегистрировано 245 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 21602 человека.