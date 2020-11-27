Коронавирус 27 ноября в Самаре: 245 заболевших, четыре смерти

По данным на 27 ноября, в Самарской области зарегистрировано 245 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 21602 человека.
Также за истекшие сутки зафиксировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших составило 404 человека.
Справиться с болезнью удалось 19376 пациентам, из них 206 человек выздоровели и выписаны в истекшие сутки.
В России на 27 ноября заболели 27543 человека, 26682 выздоровело, 496 пациентов умерли.