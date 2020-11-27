В Общественной палате РФ обсудят развитие молодежного культурно-познавательного туризма

2 декабря в 12:00 в Общественной палате РФ пройдет круглый стол "Вопросы и перспективы межнационального духовного наследия. Синергия проектов".

Его организаторы - Комиссия ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, Комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Модератор - член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

Участники круглого стола обсудят предложения по развитию молодежного культурно-познавательного туризма с акцентом на историческое, национальное и культурное наследие регионов.

Речь пойдет также о поддержке профильных региональных проектов с возможностью системного обмена опытом и перспективой построения единого межрегионального туристического маршрута.

Кроме того, на заседании поговорят и о развитии национальных и межэтнических СМИ, создании доступного банка информационных материалов в сегменте государственной национальной политики РФ, разработке методических материалов и пособий для представителей органов власти по укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Будет обсуждаться и создание методического центра профильных региональных проектов.

Среди участников - члены Общественной палаты РФ, представители исполнительных и законодательных органов власти, национальных культурных центров, другие эксперты.