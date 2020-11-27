16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Общественной палате РФ обсудят развитие молодежного культурно-познавательного туризма Туристические "Жигулевские выходные" стали национальным брендовым маршрутом России "Орел и Решка" посетили Самару "Самарскую Луку" поделят на подкластеры и будут развивать по шести направлениям В Самаре состоится трехдневная презентация mice-возможностей

Туризм Общество

В Общественной палате РФ обсудят развитие молодежного культурно-познавательного туризма

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

2 декабря в 12:00 в Общественной палате РФ пройдет круглый стол "Вопросы и перспективы межнационального духовного наследия. Синергия проектов".

Его организаторы - Комиссия ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, Комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Модератор - член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

Участники круглого стола обсудят предложения по развитию молодежного культурно-познавательного туризма с акцентом на историческое, национальное и культурное наследие регионов.

Речь пойдет также о поддержке профильных региональных проектов с возможностью системного обмена опытом и перспективой построения единого межрегионального туристического маршрута.

Кроме того, на заседании поговорят и о развитии национальных и межэтнических СМИ, создании доступного банка информационных материалов в сегменте государственной национальной политики РФ, разработке методических материалов и пособий для представителей органов власти по укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Будет обсуждаться и создание методического центра профильных региональных проектов.

Среди участников - члены Общественной палаты РФ, представители исполнительных и законодательных органов власти, национальных культурных центров, другие эксперты.

Гид потребителя

Фото на сайте

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Тимур снова победил Тохтамыша на этно-историческом фестивале в Красноярский районе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6