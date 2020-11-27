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Преступления Происшествия

Уехавший в командировку тольяттинец лишился машины из-за ликвидации парковки

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали подозреваемого в краже автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Местный житель оставил свою машину на стоянке и уехал в длительную командировку. Когда он вернулся, выяснилось, что стоянку ликвидировали, а автомобиль пропал. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Полицейские нашли машину в пункте приема металлолома. Как выяснилось, сдал ее туда 30-летний тольяттинец. Подозреваемого задержали. Автомобиль скоро вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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