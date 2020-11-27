Банк "Открытие" запустил кобрендовые карты MasterCard "Аэрофлот"

Банк "Открытие" запустил новый карточный продукт для путешественников — "Открытие Аэрофлот". Клиенты банка могут получить до 2 миль в программе лояльности "Аэрофлота" за каждые 60 рублей, потраченные по карте.

Одним из ключевых преимуществ нового кобренда является целый ряд эксклюзивных предложений, включая бесплатную парковку на срок до 14 суток и скидку 10% в магазинах Duty Free в аэропорту "Шереметьево", а также сервис Flight Delay Pass, который обеспечивает доступ в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира в случае задержки рейса.

Владельцы новых карт со статусом "Премиум" могут без комиссий снимать наличные в любых банкоматах по всему миру, а также оформить для себя и близких бесплатную страховку для путешественников, получить скидку на такси и прокат автомобилей, воспользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров банка и другими преимуществами.

"Наша новая карта "Открытие-Аэрофлот" Mastercard на сегодняшний день предлагает, пожалуй, самую интересную на рынке программу лояльности для часто летающих пассажиров, — говорит Игорь Гайдаржи, вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка "Открытие". — Разрабатывая этот продукт, мы ориентировались на потребности наших клиентов из числа заядлых путешественников. Таким клиентам важно не только начисление премиальных миль, но и наличие сервисов, которые позволят путешествовать выгодно и с комфортом. Наша цель — стать банком № 1 для путешественников в России. И карта "Открытие — Аэрофлот" — очередной шаг в этом направлении".