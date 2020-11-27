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Областные власти утвердили региональный стандарт стоимости ЖКУ для Самары

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 ноября, областной кабинет министров на внеочередном заседании рассмотрел три вопроса повестки.

Участники заседания утвердили новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для Самары, который начинает действовать с ноября. Этот показатель необходим для расчета субсидий гражданам, которые имеют льготы по оплате услуг ЖКХ. На его основе производятся  расчеты и  закладывается необходимое количество средств для выплат компенсаций.

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, он составит 2510 руб. на человека (для семьи из трех человек), 2752 (для семьи из двух человек) и 3636 руб. - для одиноко проживающих граждан. Для тех, кто оплачивает взносы в фонд капремонта, это, соответственно, 2640, 2904, 3874 рублей. По сравнению с предыдущим периодом сумма регионального стандарта выросла на 1%.

В бюджете региона на выплату компенсаций на оплату услуг ЖКХ заложено около 1 млрд рублей. Эта льгота распространяется в Самарской области более чем на 36 тыс. семей.

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