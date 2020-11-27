В Самаре прошла рабочая встреча с представителями коммерческого отдела Посольства Республики Индия

27 ноября по инициативе Самарского отделения "Деловой России" при участии Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, а также Агентства по привлечению инвестиций Самарской области прошла встреча с представителями коммерческого отдела Посольства Республики Индия в Москве. В ходе рабочей встречи стороны обсудили взаимодействие в области экономики, туризма, образования, наметили перспективные направления сотрудничества, которые могут стать точками роста для самарских и индийских компаний.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов отметил: "Республика Индия является одним из приоритетных партнеров Самарской области, кооперационные связи развиваются с 60-х годов прошлого века… В последние годы торгово-экономические связи Самарской области с Республикой Индия имеют тенденцию к укреплению. Несмотря на текущую кризисную ситуацию, торговые отношения с Республикой Индия демонстрируют тенденцию к сохранению и росту объемов товарооборота".

Руководитель экономического и коммерческого отдела Посольства Индии в Москве Асим Вохра подчеркнул, что Индия очень заинтересована в наращивании торговых отношений с Россией, руководством страны поставлена задача по развитию сотрудничества с регионами России, а также увеличению товарооборота между Россией и Индией до 30 млрд долларов к 2025 году.

Индия входит в топ-10 стран — экономических партнеров по товарообороту. Так, по итогам 8 мес. 2020 года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Индия составил 129,4 млн долларов США. Самарская область экспортирует в Индию продукцию химической промышленности, текстиль, текстильные изделия и обувь, машины, оборудование. Из Индии ввозятся органические химические соединения, пластмассы и изделия из них, черные металлы, фармацевтическая продукция.

Но потенциал сотрудничества у сторон еще высок, и чтобы раскрыть приоритетные отрасли промышленности для инвестирования и дальнейшие перспективы, в ходе встречи исполнительный директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин представил презентацию экономического и инвестиционного потенциала Самарской области.

На встрече также прозвучали выступления представителей департамента туризма министерства культуры Самарской области, Самарского государственного медицинского университета и "Деловой России".

По итогам обсуждений участники встречи определили приоритетные отрасли промышленности для инвестирования и дальнейшие перспективы сотрудничества.