"Ладья" проиграла "Кузнецким медведям" - 2:3

Тольяттинцы потерпели поражение в Новокузнецке.

В первом периоде счет не был открыт, а опасных моментов соперники создали не так много.

К середине матча Ярослав Емелин (сын главного тренера "Лады" открыл счет своим голам в МХЛ) и Степан Стешенко создали "Ладье" преимущество в две шайбы — 0:2.

Но, в третьем периоде сибиряки воспользовались ошибками волжан и вышли вперед — 3:2.

Незадолго до окончания матча тольяттинцы забросили, но ее отменили судьи, определив игру высоко поднятой клюшкой со стороны игрока "Ладьи".

Замена голкипера полевым игрокам не помогла волжанам избежать поражения.