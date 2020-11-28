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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Кузнецким медведям" - 2:3

НОВОКУЗНЕЦК. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинцы потерпели поражение в Новокузнецке.

В первом периоде счет не был открыт, а опасных моментов соперники создали не так много.

К середине матча Ярослав Емелин (сын главного тренера "Лады" открыл счет своим голам в МХЛ) и Степан Стешенко создали "Ладье" преимущество в две шайбы — 0:2.

Но, в третьем периоде сибиряки воспользовались ошибками волжан и вышли вперед — 3:2.

Незадолго до окончания матча тольяттинцы забросили, но ее отменили судьи, определив игру высоко поднятой клюшкой со стороны игрока "Ладьи".

Замена голкипера полевым игрокам не помогла волжанам избежать поражения.

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