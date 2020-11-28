Нападающий Артур Данилкин покинул "Ладью"

Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Артуром Данилкиным.
В сезоне 2020/21 Данилкин сыграл за "Ладью" в 15 матчах, в которых отметился голевой передачей.
Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Артуром Данилкиным.
В сезоне 2020/21 Данилкин сыграл за "Ладью" в 15 матчах, в которых отметился голевой передачей.
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