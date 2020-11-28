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Хоккей Спорт

Нападающий Артур Данилкин покинул "Ладью"

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Артуром Данилкиным.

В сезоне 2020/21 Данилкин сыграл за "Ладью" в 15 матчах, в которых отметился голевой передачей. 

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