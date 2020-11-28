На VIII Общероссийском гражданском форуме обсуждалась перспектива того, что Самарская область может стать пилотным регионом, где внедрят гостевой режим для усыновления детей.

Главной темой стала инклюзия и защищенность социально-уязвимых слоев населения в условиях пандемии.



Среди ключевых проблем, которые обозначили эксперты, жизнь людей в учреждениях закрытого типа. С учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер весной интернаты для инвалидов, пансионаты для престарелых, дома для детей-сирот были закрыты для посещений. Люди, живущие в этих учреждениях, остались без возможности встретиться с близкими. Отдельное внимание уделили вопросу усыновления детей.

"Общение только онлайн. Но ведь дети — это не вещи в интернет-магазине, которые можно выбрать на сайте. То же самое и по отношению к пожилым, которые могут отправиться в приемную семью", — рассказала советник губернатора Ирина Скупова.



С докладом выступила Ольга Шелест — исполнительный директор благотворительного фонда "Евита". Сотрудники организации помогают детям-сиротам обрести в семью. Но с апреля по август кандидаты в приемные родители не могли попасть в госучреждения, жизнеустройство детей остановилось. По словам Ольги, есть предложение — встречи будущих приемных родителей с детьми онлайн засчитывать как офлайн.

"Понятно, что по видео-конференц-связи ты не можешь потрогать ребенка, поиграть с ним, ощутить его, но тут можно проверить, устанавливается ли вербальный контакт, эмоциональный контакт. Мы уже проговорили эту возможность с министерством социально демократической и семейной политики", — пояснила Ольга.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда, прекрасной возможностью для детей обрести семью станет практика гостевого дня. Документ гостевого режима готовится очень быстро.



"Мы говорим о тех людях, кто находится в закрытых помещения, сообществах и, так скажем, не могут говорить сами за себя. Для нас очень важно на этом форуме поделиться друг с другом опытом, понять, какие проблемы существуют в разных регионах, есть ли общие точки соприкосновения и возможности решения этих проблем, которые очень схожи".



Про адаптацию к новым нормам жизни рассказала Ольга Ковшова, практикующий психотерапевт. По ее словам, в состоянии тревоги есть позитивная составляющая — это включенность людей в состояние защиты себя.

"Если мы не будем тревожиться, будем наплевательски относиться и к своему здоровью и к происходящему вокруг. Чаще всего это инфантильная, подростковая составляющая. Но сегодня эта тревога мобилизует нас. Механически — это мы моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию, избегаем массового скопления людей".

По словам специалиста, когда человек тревожится, он двигается, он мотивирован, он эффективно будет направлять свою деятельность в нужное русло.

"Мы очень благодарны Правительству Самарской области и нашему губернатору, что сегодня в центре внимания эти люди, эти знаковые точки роста. Это то, от чего мы должны отталкиваться, и каждый чувствует свою составляющую здесь", — отметила Ольга Ковшова.

Гражданский форум поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что такие площадки во всех регионах нужно внедрять и развивать ежегодно — и это касается не только темы инклюзии, а в целом формата. Подобные дискуссионные форумы важны не просто для обсуждения, а для выработки действий с конкретными шагами.



Впервые Общероссийский гражданский форум прошел в 2013 году. Традиционно эта площадка ставится дискуссионной, где рассматривают успешные и недостаточные практики. Главная задача форума — выработать совместные решения, принципы действия и рекомендации для органов власти. С учетом эпидемиологической ситуации в этом году форум проходит в смешанном формате с приглашением экспертов онлайн.