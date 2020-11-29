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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Кузнецких медведей" - 5:4

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения в первом матче тренерский штаб "Ладьи" внес серьезные изменения в состав команды.

Хозяева начали матч активно, но гости хорошо защищались, не забывая о контратаках. Так, Даниил Захаров выручил тольяттинцев после выхода к его воротам Даниила Литвинова.

Такой же момент не использовал Александр Пономарев на19-й минуте — Кирилл Кузнецов спас сибиряков от гола.

На последней минуте Станислав Рангаев по центру прорвался к воротам "Кузнецких Медведей" и переиграл голкипера — 0:1.

Второй период оказался результативным: сначала Федор Свечков и Айрат Асфандияров забросили по шайбе (0:3).

После этого место в воротах сибиряков занял Семен Шарабарин. Вскоре Роман Батов отыграл одну шайбу, но Егор Филиппов восстановил отрыв волжан в три шайбы (1:4).

На 33-й минуте Вадим Захмаревич сократил счет (2:4).

В начале третьего периода Степан Стешенко реализовал большинство (2:5). Но, сибиряки не сдались, и, несмотря на то, что преимуществом по ходу матча владела "Ладья", концовка получилась напряженной. В середине периода Кирилл Тютченко сделал счет 3:5.

В концовке, после замены голкипера полевым игроком, Кирилл Шумилов сократил счет до минимума — 4:5 победа "Ладьи".

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