В Самаре младенец получил отравление угарным газом

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В понедельник, 30 ноября, в 06:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об отравлении угарным газом мальчика 2020 года рождения в доме №289 на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.