В Самаре младенец получил отравление угарным газом

В понедельник, 30 ноября, в 06:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об отравлении угарным газом мальчика 2020 года рождения в доме №289 на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, пострадавший ребенок было госпитализирован в Самарскую детскую клиническую больницу №1 им. Н.Н.Ивановой.
Причиной случившегося в региональном управлении МЧС России называют неисправность вытяжной системы и призывают жителей соблюдать требования безопасности при эксплуатации газового оборудования.