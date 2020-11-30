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В Самаре младенец получил отравление угарным газом

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 ноября, в 06:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об отравлении угарным газом мальчика 2020 года рождения в доме №289 на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, пострадавший ребенок было госпитализирован в Самарскую детскую клиническую больницу №1 им. Н.Н.Ивановой.

Причиной случившегося в региональном управлении МЧС России называют неисправность вытяжной системы и призывают жителей соблюдать требования безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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