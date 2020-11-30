В "Росгосстрахе" рассказали о простоте оформления своих "коробочных" продуктов

В "Росгосстрахе" рассказали, как работает страховая защита новых полисов "Ваше жилье" и "Родные стены", предназначенных для страхования типовых квартир, а также недорогих домов и дач. Эти доступные по цене "коробочные" продукты не требуют предварительного осмотра принимаемого на страхование имущества, благодаря чему их оформление занимает считанные минуты. При этом клиент получает полноценную защиту от самых актуальных рисков для жилья и имущества — таких, как пожар, залив, аварии инженерных систем.

За 10 месяцев 2020 года средняя выплата по "коробочному" продукту "Ваше жилье" составила 88 тыс. рублей, а максимальная — более 719 тыс. рублей. Среднее возмещение по полисам "Родные стены" составило 54,4 тыс. рублей, а максимальное — свыше 370 тыс. рублей.

Продукт имущественного страхования "Ваше жилье" был запущен в конце прошлого года. В полис включено страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, домашнего имущества, гражданской ответственности, а также юридическая помощь по жилищным вопросам. Подавляющее большинство выплат по этому продукту — 92% — осуществлено владельцам квартир, и 8% заявлений о страховом событии поступило от владельцев строений. Причиной повреждения имущества в 87% случаев было воздействие жидкости, то есть — заливы, подтопления, неисправность систем отопления. В 13% случаев причиной был пожар. Чаще других обращались в компанию за возмещением владельцы полисов "Ваше жилье" из Москвы, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

Популярный продукт страхования квартир "Родные стены" позволяет застраховать конструктивные элементы, внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, мебель и технику, а также гражданскую ответственность. Включен в полис и риск несчастного случая, который может произойти во время пожара, кражи или залива. Клиент самостоятельно выбирает страховые риски, а также может включить в полис дополнительные опции — например, поломку электрооборудования или "зимний пакет" (ущерб в результате замерзания воды в системах водоснабжения). В качестве дополнения к страховой защите можно воспользоваться пакетом услуг "Сервис Люкс", предусматривающим компенсацию расходов на проживание в гостинице, если квартира нуждается в ремонте после страхового случая, перевозку мебели в химчистку, уборку квартиры после страхового случая.

Все страховые события по этим полисам связаны с воздействием жидкостей. Чаще всего за возмещением обращались страхователи из Москвы, Республики Марий Эл, Приморского края, Калужской и Рязанской областей.

Напомним, что сейчас клиентам "Росгосстраха" предоставлена возможность при наступлении страхового события, за исключением пожара, самостоятельно провести осмотр поврежденной квартиры или дома и воспользоваться электронными каналами связи для подачи заявления в компанию. На сайте RGS.ru размещена анкета по самоосмотру и памятка по фотографированию повреждений, а также указан полный перечень документов, которые необходимо предоставить страховщику. Анкету можно как распечатать и заполнить, так и написать от руки по образцу. Сканы или фотографии документов вместе с фотоотчетом о повреждениях нужно направить по электронной почте на адрес EDO@rgs.ru. При предоставлении клиентом полного комплекта документов и результатов самоосмотра процесс расчета и принятия решения о выплате возмещения занимает всего 3-5 календарных дней.