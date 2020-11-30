На загоревшейся нефтяной скважине в Самарской области пострадал мужчина

В воскресенье, 29 ноября, в седьмом часу вечера, в больницу Нефтегорска Самарской области доставили 41-летнего мужчину с подозрением на ожоги кистей рук и лица третьей степени. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили медики.

Также медики уточнили, что пострадавший госпитализирован. Предположительно, площадь ожогов составила около 17%.

По предварительным данным оперативных структур, мужчина пострадал при возгорании на нефтяной скважине в нескольких километрах от Нефтегорска. Возможный очаг возгорания составлял около 10 кв. м.

Что именно горело и обстоятельства происшествия, при котором пострадал мужчина, сейчас устанавливают.