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Здравоохранение Общество

В регионе заработал единый телефон по коронавирусу

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области могут обращаться на горячую линию по коронавирусу по единому телефону 122, сообщает пресс-служба областного правительства.

Единый телефонный номер 122, по которому жители России при заболевании новой коронавирусной инфекцией смогут получить информацию и вызвать на дом медицинского работника, заработал в 27 регионах страны, в том числе и в Самарской области.

Напомним, номер горячей линии 8 800 302 21 63 объединяет в себе несколько сервисов для граждан, включая центр амбулаторной помощи пациентам с пневмонией и COVID-19 для вызова медицинского работника на дом, контакт-центр по вопросам записи на прием к врачу, службу психологической поддержки, информационную линию.

Теперь все эти сервисы доступны по короткому номеру 122.

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