В регионе снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией

Вторую неделю подряд в Самарской области фиксируется снижение зарегистрированных случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний – на 1,1 и 5,6 % соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Однако устойчивым этот тренд специалисты пока назвать не могут.

Данную информацию на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции озвучила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Глава регионального Роспотребнадзора отметила превышение на 34,2% эпидпорога по гриппу и ОРВИ по совокупному населению, и в 3,4 раза — в возрастной группе от 15 лет и старше.

На сегодняшний день показатель заболеваемости коронавирусом составляет 8 на 100 тысяч населения (по РФ — 17,94), выявлено 254 случая. Всего на 48-й неделе зафиксировано 1697 случаев коронавируса, рост к предыдущей неделе составил 9,97%. Наибольшее число инфицированных выявляется по итогам обследования людей с признаками ОРВИ, наименьшее — среди контактных, поскольку они, согласно новым требованиям, тестируются после появления клинических признаков заболевания.

Анализ показателей заболеваемости по возрастам на 100 тысяч населения показывает небольшое снижение в группе 30-49 лет. По всем остальным возрастам фиксируется рост, в том числе в группе 65+. Если брать ежедневный показатель, то на 30 ноября — 247,6 на 100 тысяч населения.

"К сожалению, мы фиксируем возрастающий тренд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки — 254 случая подтвержденного диагноза COVID-19, две недели назад было меньше 200 случаев. Пока не очень понятно, когда этот тренд сменится снижением. Заболевание остается достаточно неизученным и непредсказуемым. Хотя некоторые показатели обнадеживают, количество внебольничных пневмоний уже вторую неделю снижается, но, тем не менее, остается высоким. На сегодняшний день справляться с ситуацией мы можем, только строго соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы — социального дистанцирования, ношения масок, применения антисептиков", — прокомментировал первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Один из важнейших вопросов, поднятых на оперативном штабе, касался возрастной группы 65+. Как было отмечено специалистами Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость на 100 тысяч населения в этой возрастной группе увеличилась. "Понятно, что при значительном росте заболеваемости в самой уязвимой группе — 65+, нужно создать дополнительное условия для того, чтобы пожилые люди как можно меньше нарушали режим самоизоляции. Не у всех есть родственники, которые могут помочь с продуктами, и здесь мы очень рассчитываем на волонтеров", — подчеркнул председатель правительства области.

Акция #МыВместе в Самарской области продолжается: пожилые одинокие люди старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, могут обратиться за помощью волонтеров, для этого работают телефоны горячих линий.

Жители Самарской области могут обращаться по номеру 8 800 505 78 63. Также работают муниципальные горячие линии. Жители Самары могут звонить по номеру 8 846 998 67 07, жители Тольятти — 8 8482 31 28 87. Время работы горячих линий с 09.00 до 18.00. Волонтерские штабы акции #МыВместе работают во всех 37 муниципальных образованиях области.