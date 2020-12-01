Резервные места для больных Covid-19 в Самарской области вводить пока не требуется

О ситуации в медицинских учреждениях на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Он отметил: на протяжении последних 4 недель в области на стационарном лечении находится порядка 5500 пациентов и в три раза больше лечатся амбулаторно. Свободный коечный фонд на данный момент составляет больше 18%, резервные 272 места введут, если процентный показатель снизится до 12, пока же этого не требуется.

Что касается санаторно-курортных учреждений, занятых в процессе долечивания пациентов, то на данный момент развернуто 485 коек. На 30 ноября 371 пациент находится на лечении, а 223 человека уже выписали. В резерве второй очереди по этому направлению находится 274 места.

Амбулаторных пациентов продолжают обеспечивать бесплатными лекарствами. Их получили уже 7595 пациентов. Каждый день обеспечивается от 500 до 1000 пациентов.

"Нам удалось достаточно быстро разместить государственный заказ и приобрести необходимые медикаменты. Не все регионы справились с этой задачей. Самарская область здесь среди лидеров. Кроме того, из регионального бюджета выделяются дополнительные средства, в том числе на формирование запаса лекарственных препаратов в стационарах", — подчеркнул Виктор Кудряшов.