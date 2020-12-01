С 1 декабря в Самаре будет работать 65 бригад "скорой помощи"

Со вторника, 1 декабря, число бригад "скорой помощи" в Самаре увеличивается с 55 до 65 благодаря дополнительным средствам из регионального бюджета.
Усилить транспортное обеспечение мобильных бригад помогают муниципалитеты. Также прорабатывается методология доставки пациентов на исследования и обратно домой с "Яндекс такси".
Данную информацию на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции озвучил вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.