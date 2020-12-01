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Здравоохранение Общество

44% населения Самарской области привито от гриппа

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании оперштаба было озвучено, что от гриппа привито уже 73,5% от запланированного количества жителей Самарской области, это 44% от всей численности населения региона.

Вакцинация от гриппа в том числе помогает смягчить тяжесть заболевания коронавирусом. В этой связи Виктор Кудряшов дал поручение главам муниципалитетов доложить, как идет прививочная кампания на их территориях.

Медики рекомендуют сделать прививку от гриппа в первую очередь тем, кто относится к категории высокого риска заболевания. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и ожирением.

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