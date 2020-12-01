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Здравоохранение Общество

В Тольятти за последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом

ТОЛЬЯТТИ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прирост числа заболевших Covid-2019 в Автограде в последний семидневный период увеличился на 17% по сравнению с предыдущей неделей ноября.

По поводу ситуации, связанной с распространением в Тольятти коронавирусной инфекции, отчет был заслушан в администрации города в ходе аппаратного совещания.

По словам представителя территориального Роспотребнадзора Алексея Кузнецова, в городе организованы и проводятся исследования с целью выявления в биоматериале граждан вышеназванного вируса. В частности, только за минувшие сутки в Автограде проведено 8395 исследований.

За истекшие сутки в Тольятти подтверждено 30 случаев новой коронавирусной инфекции. Чиновник подчеркнул, что в Самарской области за это время отмечен 251 случай, из которых 129 в Самаре.

Всего с нарастающим итогом в Автограде зарегистрировано 3380 фактов обнаруженной инфекции Covid-2019. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 480,9. По региону это 694,3, что больше, нежели в Тольятти.

Коэффициент распространения инфекции в городе находится на отметке 0,89. За истекшую неделю отмечается прирост заболеваемости на 17%.

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