ХК "Лада" подписал защитника Ивана Вишневского

Хоккейный клуб "Лада" заключил договор до конца сезона с защитником Иваном Вишневским, сообщает пресс-служба автозаводцев.

На протяжении девяти сезонов спортсмен выступал в КХЛ. Всего за это время он сыграл в 415 матчах регулярного чемпионата и 89 играх плей-офф, набрав 122 (36+86) и 28 (12+16) очков соответственно. К сезону 2020/21 хоккеист готовился с "Нефтехимиком", но по итогам просмотра не стал заключать контракт с нижнекамским клубом.

В "Ладе" Иван будет выступать под 49 номером.

Иван Вишневский уже играл в Тольятти. В сезонах 2003/04 и 2004/05 защитник выступал за команду "Лада-2".

Также, по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт "Лады" с защитником Михаилом Чурляевым.

Травма, полученная спортсменом в начале октября, не позволяла ему играть в полную силу после возвращения в состав команды в ноябре, поэтому было принято решение об операции, которую провели в конце месяца. Примерный срок восстановления после такого оперативного вмешательства составляет 8-10 недель. Получается, что Чурляев практически полностью пропустит остаток регулярного сезона, поэтому с Михаилом достигнута договоренность о расторжении контракта.





