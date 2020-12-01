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Общество

Подрядчик сорвал ремонт тротуара на ул. Фасадной в Самаре

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии города обратился в Самарской УФАС с обращением о включении сведений об ООО "АТРИКС" в Реестр недобросовестных поставщиков.

Компания в одностороннем порядке отказалась от выполнения контракта по ремонту тротуара на ул. Фасадной в областном центре. Общество не приступило к выполнению работ в установленные сроки и не предъявило результатов их выполнения.

 В соответствии с ч. 2 ст. 104 закона о контрактной системе в Реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Самарским УФАС России установлено, что на дату принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта обязательства, предусмотренные контрактом, исполнителем не выполнены.

В рассматриваемом случае ООО "АТРИКС" не приняло всех возможных и зависящих от него мер для соблюдения норм и правил действующего законодательства, регулирующего порядок исполнения контракта, не проявило необходимого внимания и осмотрительности при осуществлении своей деятельности.

Указанные обстоятельства послужили основанием для включения сведений об Обществе в РНП.

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