Библиотеки Самарской области увидели "Черный квадрат"

Сотрудники и посетители библиотек Самарской области смогли виртуально принять участие в открытии уникальной выставки оригинала знаменитой картины "Черный квадрат". Главный шедевр Казимира Малевича демонстрируется в Самарском художественном музее, но благодаря ZOOM-конференции на церемонии открытия и онлайн-экскурсии побывали представители десятков организаций, в том числе всех 11 модельных библиотек нашего региона.

Выставка открылась в рамках проекта "Дни Эрмитажа" в Самарской области. Любители искусства смогли прикоснуться к одному из самых известных и неоднозначных произведений русской и мировой живописи — "Черному квадрату", узнать о его истории и философии супрематизма, о творчестве художников-авангардистов — в том числе о работах, находящихся в фондах Самарского художественного музея. Гостем открытия стал Дмитрий Храмов — автор арт-инсталяции к выставке картины Малевича.

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов в своем приветственном слове подчеркнул: "Сегодня у нас историческое событие. Мы впервые открываем "Дни Эрмитажа" в Самарской области и, вместе с этим, выставку "Черный квадрат" Казимира Малевича. Это событие состоялось благодаря тому, что год назад на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский подписали соглашение о сотрудничестве".

Благодаря технологиям, доступным посетителям современных учреждений культуры, следить за открытием выставки можно было из районов Самарской области. К мероприятию подключились все модельные библиотеки региона, в том числе первая из них, открытая в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" в Самаре.

"Когда мы начали работу именно как модельная библиотека, у нас появилось множество книжных новинок, оборудование — музыкальное, световое, театральное, появились ИТ-технологии, — поделилась и. о. заведующего модельной библиотекой № 8 г. о. Самара Мария Чиндина. — Помимо того, что мы теперь оснащены техникой, мы смогли создавать выставочные пространства, одно из них — "Пятое измерение квадрата", посвященное творению Малевича. Потом был спектакль, из которого посетители нашей библиотеки узнали, какой путь прошел Казимир Малевич, поэтому сегодня было особенно интересно принять в режиме онлайн участие в открытии выставки художественного музея".

Самая молодая из модельных библиотек региона, одиннадцатая по счету, начала недавно работу в селе Богатое. Во время церемонии открытия выставки "Черного квадрата" Татьяна Коваль, замдиректора Богатовской межпоселенческой библиотеки, получила в дар от художественного музея репродукцию картины Малевича "Жизнь в большой гостинице".

"Долгожданный приезд "Черного квадрата" — событие, чрезвычайно важное для культурной жизни всей нашей области, для музея, для меня лично. Пожалуй, нет другой картины, имеющей такую же огромную известность. Теперь в Самаре ее можно увидеть собственными глазами. Мне очень приятно, что к онлайн-открытию подключилось столько библиотек. Сотни людей из всех уголков нашего края узнали больше о русском авангарде, стали лучше его понимать, ценить те сокровища, которые удалось собрать самарскому музею. Уверена, для многих это только начало интереса к искусству ХХ века, к огромным богатствам нашей культуры", — рассказала директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.