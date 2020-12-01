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Облправительство Власть и политика

В 2021 году упростится процесс получения госуслуг

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Во вторник, 1 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по внедрению принципов бережливого производства в работу органов исполнительной власти региона.

Особое внимание участники совещания уделили оптимизации процессов в ведомствах, оказывающих наибольший объем государственных услуг жителям региона - это министерство здравоохранения и социально-демографической и семейной политики.

По информации минсоцдемографии региона, планируется перевести в цифровой формат такие услуги, как предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте, предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области. Срок реализации - 1 июня 2021 года.

На втором этапе внедрения технологий бережливого производства планируется описать, оценить и проанализировать текущие процессы работы министерства, затем будут разработаны карты идеальных процессов и предложен план мероприятий по их оптимизации.

Что касается системы здравоохранения, то здесь уже задействованы такие инструменты, как работа единой "горячей линии", объединившей сразу несколько востребованных для граждан сервисов: вызов на дом врача, мобильной бригады, запись на прием к врачу, психологическая поддержка, информирование по часто задаваемым вопросам.

К центральному архиву медицинских изображений в экстренном порядке подключены практически все компьютерные томографы региона, включая частные медицинские центры. С 23 ноября временно разрешено продлевать и закрывать больничные листы посредством телемедицинских консультаций. Задействован голосовой сервис для роботизированных звонков, который позволяет выявлять наиболее нуждающихся в помощи пациентов с ковидом.

Для перевода на реестровую модель выбраны три государственные услуги (лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, обращение с наркотическими веществами). В 2021 году планируется оцифровать еще не менее двух и продолжить работу по дальнейшему повышению уровня цифровизации госуслуг, переводимых на реестровую модель.

Подготовлена к внедрению программа, которую планируется ввести в эксплуатацию на этой неделе. Она позволит отслеживать, классифицировать и контролировать все сообщения, обращения и жалобы в сфере здравоохранения.

Он будет включать в себя цифровизацию процессов, изменения правовой базы, перевод личных дел в электронную форму, создание колл-центра и информационную работу с гражданами. Сроки завершения - декабрь 2021 года.

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