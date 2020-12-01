Изменен порядок начисления выплат медработникам за лечение больных коронавирусом

Во вторник, 1 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по здравоохранению. Основная тема - изменение порядка начисления федеральных выплат медицинским работникам за лечение больных коронавирусом.

"Новое постановление правительства РФ №1762 фактически приходит на смену двум постановлениям - №№ 415 и 484. Чтобы нам ни в коей мере не допустить каких-либо сбоев с выплатами, не допустить несправедливости, мы сегодня и собрались", - акцентировал внимание участников встречи Дмитрий Азаров.

Новое постановление правительства РФ принципиально меняет подход к начислению выплат за работу с пациентами, зараженными COVID-19. Теперь она будет рассчитываться в зависимости от количества смен, в которые медработник оказывал помощь коронавирусным больным: чем их больше, тем выше будет выплата по итогу месяца.

Министр здравоохранения Армен Бенян пояснил, что в соответствии с федеральным постановлением для каждой категории работников установлена различная доплата. К примеру, врач "ковидного" стационара за одну смену получит 3880 рублей, а врач скорой медицинской помощи и поликлиники - 2430 рублей.

Выплаты среднему медицинскому персоналу находятся в диапазоне от 1215 рублей за смену (в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь) до 2430 рублей (в стационарах). По аналогичному принципу установлены размеры выплат для младшего медицинского персонала - от 600 до 1215 рублей.

Кроме того, постановлением введены новые категории получателей выплаты за работу с COVID-19. Среди них - медики амбулаторного звена, члены летных экипажей и паталогоанатомы.

"Следует отдельное внимание уделить тому, что это постановление учитывает в том числе интересы первичного звена - амбулаторного звена, которое в период предыдущих выплат было задействовано в наименьшей степени", - подчеркнул министр здравоохранения.

Это крайне важно сейчас, когда увеличивается число пациентов, лечащихся на дому, а значит, существенно возрастает нагрузка на участковых врачей и медсестер, которые наблюдают амбулаторных больных.

"Подходы, определенные в новом постановлении, нацелены на то, чтобы поддержать в первую очередь медработников, которые больше времени уделяют борьбе с инфекцией, - отметил губернатор. - Вместе с тем, ознакомившись с методиками, отраженными в постановлении №1762, я увидел, что есть некоторые сложности, поэтому посчитал крайне важным поставить вопрос на федеральном уровне, чтобы в переходный период, когда мы только отлаживаем механизмы пересчета по новым правилам, были выделены дополнительные средства".

Правительство страны поддержало инициативу Дмитрия Азарова: субъектам РФ направлены дополнительные средства в размере 10 млрд руб. на разовые доплаты медицинским работникам в этот переходный период от одного порядка начислений к другому. Это позволит избежать ситуаций, когда в силу тех или иных причин медик мог бы недополучить привычную сумму.

Участники встречи подчеркнули, что, по их мнению, новый формат начисления выплат более справедлив, так как зависит от количества отработанных смен. Как отметил главврач ГБУЗ СО "Самарская городская станция скорой медицинской помощи" Вячеслав Малахов, раньше одинаковую выплату получали и врач, который проработал весь месяц, и тот, кто вышел на одну "ковидную" смену. Теперь выплаты прямо зависят от интенсивности труда.

Представители Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ и межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" новый порядок начислений также поддержали.

Вместе с тем представители медицинского сообщества высказали опасения относительно процедуры начисления выплат. Их интересовало, кто по новому постановлению имеет право на выплаты - только те, кто контактировал с пациентами лишь с подтвержденным диагнозом, либо и те, кто контактировал с пациентами и с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Все работники, которые оказывают помощь пациентам как с лабораторно подтвержденным коронавирусом, так и с теми, у которых диагноз был клинический, получат выплаты", - однозначно ответил Армен Бенян.

Дмитрий Азаров поручил министерству и руководителям лечебных учреждений держать вопрос на особом контроле: "Здесь многое зависит от руководителей лечебных учреждений, от экономических служб: коллеги, не ошибитесь нигде. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы несправедливо прошли начисления выплат, чтобы мы обидели наших врачей. Проверяйте все персонально, пофамильно".

Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну ускорить работу с документацией, чтобы врачи, которые, рискуя жизнью, борются с инфекцией, получили выплаты в срок до 15 декабря.