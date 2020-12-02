ЦСК ВВС расторг контракт с Михаилом Шпаковым

Вратарь Михаил Шпаков покинул ХК "ЦСК ВВС", сообщает пресс-служба "летчиков".
Спортсмен перешел в команду минувшим летом из "Ермака", но не сыграл ни одного официального матча.
Вратарь Михаил Шпаков покинул ХК "ЦСК ВВС", сообщает пресс-служба "летчиков".
Спортсмен перешел в команду минувшим летом из "Ермака", но не сыграл ни одного официального матча.
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