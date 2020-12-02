В Приволжском районе на пожаре погиб мужчина

Во вторник, 1 декабря, в 20:38 в пожарную охрану поступила информация о возгорании домашних вещей в квартире дома на ул. Магистральная, 3 в п. Новоспасский Приволжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 16 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 21:12.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при ликвидации пожара обнаружено тело 68-летнего мужчины.

Причина смерти человека выясняется. Так же устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.