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Пожары Происшествия

В Приволжском районе на пожаре погиб мужчина

ПРИВОЛЖЬЕ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 декабря, в 20:38 в пожарную охрану поступила информация о возгорании домашних вещей в квартире дома на ул. Магистральная, 3 в п. Новоспасский Приволжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 16 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали восемь человек, которые ликвидировали пожар в 21:12.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при ликвидации пожара обнаружено тело 68-летнего мужчины.

Причина смерти человека выясняется. Так же устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.

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