Тольяттинская УК не перечислила поставщику электроэнергии более 1 млн рублей

Прокуратурой Автозаводского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного лица из числа руководителей управляющей компании ООО "Велес" по факту причинения имущественного ущерба в особо крупном размере АО "Тольяттинская энергосбытовая компания", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, в период с 2018 по 2020 гг., неустановленное лицо из числа руководителей АО "Велес", не перевело часть полученных от жильцов МКД денежных средств за поставленную АО "ТЭК" электроэнергию поставщику. Более 1 млн руб. из этих денег были на иную финансово-хозяйственную деятельность УК. Таким образом АО "ТЭК" был причинен особо крупный имущественный ущерб.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ, взят прокуратурой Автозаводского района Тольятти на контроль.