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Пожары Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар на складе

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, в 5:24 на складе в Пятом Поселке Киркомбинат, литер "б" в Советском районе произошло горение в складе с упаковочным материалом для холодильного оборудования. Площадь пожара составила 100 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". В его тушении участвовали 96 человек. Уже в 6:03 ранг пожара был понижен до "1-БИС".

В 6:08 объявлена локализация пожара, а в 6:26 открытое горение было ликвидировано.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших нет.

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