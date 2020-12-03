ЦСК ВВС на выезде проиграл "Соколу"

В среду, 2 декабря, ХК "ЦСК ВВС" потерпел поражение в Красноярске от местного "Сокола", сообщает пресс-служба "летчиков".

До первой заброшенной шайбы на льду шла равная игра, с хорошими скоростями, но без моментов. Увы, забили хозяева. Обрез в чужой зоне привел к выходу Владимира Короткова один на один с Сергеем Денисовым. Игрок "Сокола" реализовал импровизированный буллит — 1:0.

Во втором периоде самарцы имели моменты для взятия ворот, но снова всякий раз подводила реализация. Сибиряки ответили несколькими опасными атаками. В середине периода случилось первое удаление в матче: шанс использовать лишнего предоставился волжанам. Самарцы хорошо контролировали шайбу, много бросали, но самый реальный момент, чтобы забить, был у красноярцев — спас Денисов. Тут же численное преимущество получили хозяева. Они создали немало голевых шансов, однажды шайба попала в штангу самарских ворот. В концовке периода "Сокол" повел 2:0, использовав солидное большинство после удалений Набиуллина и Чернюка. Шайбу забросил Антон Савельев.

В самом начале заключительной 20-минутки "летчики" обязаны были забивать. Когда самарцы играли в меньшинстве, Булат Набиуллин выскочил на ворота Евгения Киселева, обыграл вратаря, но далеко отпустил шайбу. Почти тут же Антон Гловацкий в контратаке увеличил преимущество сибиряков — 3:0. Надежду команде подарил за 10 минут до сирены Егор Алешин, реализовав большинство — 3:1. Но в следующей же атаке Матвей Заседа вонзил шайбу под перекладину ворот Денисова, которого сразу же после этого заменил Ярослав Озолин. В концовке Егор Алешин убежал в меньшинстве к воротам Киселва, и только с нарушением правил его остановил висящий на плечах защитник. В концовке гости играли в большинстве, но отличиться не сумели. Итог матча — 1:4, в пользу соперника.