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Преступления Происшествия

В Чапаевске судят предпринимателя, взявшего кредит на "взятку" полицейским

ЧАПАЕВСК. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевском горсуде председательством федерального судьи Олега Зеленцова идет судебное следствие по обвинению местного предпринимателя — директора ООО "Теплосервис" Сергея Гриценко в даче взятки полицейским.

В ходе расследования было проведено две экспертизы аудиозаписи переговоров обвиняемого и полицейских на предмет выявления признаков провокации. Но выводы специалистов противоречат друг другу.

 "Обвинение вменяет моему подзащитному передачу взятку за невозбуждение уголовного дела, — пояснил адвокат Гриценко Сергей Горбачев. — Но зачем ему было давать взятку, если против него никаких проверок не проводилось, и соответственно никаких уголовных дел возбудить было нельзя".

По словам защитника, сотрудники полиции просто запугали предпринимателя и "развели на бабки". Мужчина взял в банке кредит на 700 тыс. руб. и еще собрал деньги, чтобы отдать правоохранителям требуемый ими миллион.

"Мы будем добиваться оправдания, так как мой клиент — всего лишь жертва мошенничества", — заявил Горбачев.

Гид потребителя

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