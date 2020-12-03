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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Водитель мусоровоза погиб в Чапаевске из-за несчастного случая

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минтруд Самарской области сообщил о завершении расследования двух смертей на производстве, сообщает ведомство.

Так, 8 сентября 2020 г.погиб работник МУП Чапаевска "Вывоз и захоронение отходов". 55-летнего водителя спецмашины придавило гидравлическим оборудованием во время загрузки бункера с бытовым мусором.

Расследование этого происшествия закончилось 6 ноября. Комиссия установила, что к происшествию привела неудовлетворительная организация работ, а допустили нарушения должностные лица МУП.

19 ноября закончили расследование смертельного несчастного случая, в котором погиб сотрудник МБУ Сызрани "Благоустройство". 29 июня 36-летнего ремонтника искусственных сооружений, находившегося рядом с колодцем ливневой канализации, сбил мотоциклист. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

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