На базе СПИД-центра создадут амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса

Самарскому областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИД поручено обеспечить создание амбулаторного центра диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ регионального минздрава опубликован на сайте правительства.

Целью создаваемого учреждения будет диагностика и выбор тактики лечения пациентов с подтвержденным ковид и тех, у кого наличие заболевания подозревается.

Руководителям медицинских организаций Самары, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях по полису ОМС, необходимо будет предоставить формируемому центру мобильные бригады медиков, укомплектованные лекарствами, для оказания больным коронавирусом помощи на дому.