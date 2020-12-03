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Здравоохранение Общество

На базе СПИД-центра создадут амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарскому областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИД поручено обеспечить создание амбулаторного центра диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ регионального минздрава опубликован на сайте правительства.

Целью создаваемого учреждения будет диагностика и выбор тактики лечения пациентов с подтвержденным ковид и тех, у кого наличие заболевания подозревается.

Руководителям медицинских организаций Самары, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях по полису ОМС, необходимо будет предоставить формируемому центру мобильные бригады медиков, укомплектованные лекарствами, для оказания больным коронавирусом помощи на дому.

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