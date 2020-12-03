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Здравоохранение Общество

ОНФ: три фирмы в Самарской области выдавали поддельные справки об отсутствии коронавируса

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общероссийский народный фронт провел мониторинг услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции. Выяснилось, что в четверти регионов, в том числе в Самарской области, можно приобрести поддельную справку в день обращения.

В интернете достаточно просто найти фирмы, торгующие липовыми справками. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае. А в регионы, где нет таких недобросовестных организаций, можно заказать справку из Москвы с доставкой.

Изготовить поддельную справку обещают за день, хотя медицинские учреждения подтверждают отрицательный ПЦР в течение 30 дней.

В Самарской области нелегальные справки предлагают три фирмы за 1,5-3 тыс. рублей.

Обо всех выявленных случаям подделки документов ОНФ сообщает в региональные прокуратуры. Также активисты обратились в Генпрокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

Напомним, подделка документов и использование фальшивых бумаг является уголовным преступлением.

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