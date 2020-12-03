Губернатор и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года

В четверг, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями крупнейших строительных компаний региона, на котором были подведены предварительные итоги работы отрасли в 2020 году и обозначены перспективные направления совместной работы.

"Мы создали возможность для продолжения строительных работ, благодаря этому сейчас успешно завершаем год с точки зрения реализации объектов по национальным проектам, главных задач, поставленных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", — отметил Дмитрий Азаров.

В текущем году безусловным приоритетом работы региональной команды осталось строительство объектов, в которых люди нуждаются в первую очередь, — школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. В общей сложности, сейчас на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов. Это, к примеру, две школы в Самаре и одна в Тольятти, детские сады в Чапаевке, Самаре, Жигулевске, Ставропольском и Красноярском районах, а также поликлиника в Сызрани.

Если по строительству социальных объектов регион успешно реализует планы, то вопрос со вводом объектов жилищного строительства остается непростым: снизился спрос на рынке жилья, из-за чего строители склонны корректировать планы по вводу многоквартирных домов.

"Тем не менее, коллеги, напоминаю, что задачи по вводу жилья, обеспечению граждан новым жильем перед нами поставлены президентом страны, — обратился к застройщикам Дмитрий Азаров. — В этом году, как вы знаете, проходила корректировка планов в связи с ситуацией в экономике, тем не менее, план на текущий год остается достаточно значительным, нужно стремиться к его достижению".

Глава региона также отметил, что правительство Самарской области готово оказывать всемерную поддержку представителям строительной отрасли.

"Готов обсудить сегодня те дополнительные меры поддержки, которые, по вашему мнению, необходимы строительной отрасли, — акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров. — Вы знаете, что бюджет региона утвержден в первом чтении, мы рассчитываем, что уже 15 декабря будет полностью принят со всеми параметрами. Кроме того, сформирован бюджет страны, мы уже имеем точные, устойчивые цифры по федеральным средствам, которые будут переданы на территорию Самарской области. Тем не менее рассчитываю, что в случае появления каких-то рациональных предложений мы, конечно, сможем их обсудить с депутатами. Поэтому очень важно, чтобы такие предложения от вас прозвучали".

Это, в том числе, поможет определить планы по строительству объектов на несколько лет вперед, что является обязательным условием для устойчивого функционирования отрасли.

Значимую роль в этом вопросе также играет качество и своевременная подготовка документации по объектам, которой занимаются как заказчики, так и строители в рамках совместной работы. "Тут тоже есть над чем поработать. Знаю, что время от времени есть претензии к министерству, но и по качеству сдаваемых в минстрой документов тоже есть вопросы. Поэтому подготовка и переподготовка кадров, которой мы сейчас серьезно занимаемся на региональном и муниципальном уровне, подготовка ваших управленческих команд, которые этим вопросом занимаются, зачастую требует вашего личного внимания", — обратился Дмитрий Азаров к руководителям строительных компаний.