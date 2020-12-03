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Здравоохранение Общество

В Сызрани вводят в строй два новых томографа

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два новых томографа введут в строй в сызранских больницах в ближайшее время. Об этом рассказал в четверг, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" на канале "Россия-24".

Говоря о новом медицинском оборудования, глава региона ответил на видео-вопрос жительницы Сызрани о том, когда в городе появятся дополнительные аппараты компьютерной томографии.

По словам обратившейся, сейчас в городе большие очереди на КТ, так как работает только один томограф.

Дмитрий Азаров сообщил, что один новый томограф монтируется в Сызранской больнице № 2 — он начнет работать уже 10 декабря. Еще один аппарат проходит пуско-наладочные работы и вскоре примет первых пациентов.

Как отметил губернатор, медицинское оборудование появляется в больницах региона постоянно. Но компьютерную томографию при подозрении на COVID-19 нужно проходить только по предписанию врача, не создавать в клиниках очереди и не подвергать риску себя и окружающих.

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