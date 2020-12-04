16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бракованный клапан с самарского "Кузнецова" мог привести к авариям ракет "Союз" Самарский "Союз-2" со спутниками "Гонец" стартовал с Плесецка Самарский "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ успешно стартовал с космодрома Куру "Роскосмос" уменьшил уставной капитал РКЦ "Прогресс" почти на 4 млрд рублей Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту навигационный спутник нового поколения

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Бракованный клапан с самарского "Кузнецова" мог привести к авариям ракет "Союз"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Некачественные клапаны производства самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" обнаружили специалисты Роскосмоса в блоках первых ступеней семи ракет "Союз-2", сообщает ria.ru со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Проверку решили провести после того, как нашли бракованный клапан в "Союзе-СТ" на космодроме Куру. Некачественную деталь заменили и 2 декабря ракета успешно вывела на орбиту спутник ОАЭ.

Были проверены все блоки первых ступеней ракет "Союз-2", хранящиеся и подготавливаемые к пускам на различных космодромах. После выявления брака некондиционные детали были заменены. В том числе, была произведена замена на ракете "Союз-2", запущенной накануне с космодрома Плесецк с тремя спутниками "Гонец".

Собеседник РИА Новости отметил, что обнаружение брака позволило предотвратить возможные аварийные ситуации. В случае ЧП в полете установить истинную причину несрабатывания клапана было бы практически невозможно, подчеркнул он.

Специалистам удалось определить конкретную партию, заводскую смену и конкретного мастера, допустившего брак при производстве клапанов в 2016 году.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что если бы бракованная деталь не была обнаружена при подготовке пуска с Куру, произошла бы авария.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3