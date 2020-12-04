Бракованный клапан с самарского "Кузнецова" мог привести к авариям ракет "Союз"

Некачественные клапаны производства самарского ПАО "ОДК-Кузнецов" обнаружили специалисты Роскосмоса в блоках первых ступеней семи ракет "Союз-2", сообщает ria.ru со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Проверку решили провести после того, как нашли бракованный клапан в "Союзе-СТ" на космодроме Куру. Некачественную деталь заменили и 2 декабря ракета успешно вывела на орбиту спутник ОАЭ.

Были проверены все блоки первых ступеней ракет "Союз-2", хранящиеся и подготавливаемые к пускам на различных космодромах. После выявления брака некондиционные детали были заменены. В том числе, была произведена замена на ракете "Союз-2", запущенной накануне с космодрома Плесецк с тремя спутниками "Гонец".

Собеседник РИА Новости отметил, что обнаружение брака позволило предотвратить возможные аварийные ситуации. В случае ЧП в полете установить истинную причину несрабатывания клапана было бы практически невозможно, подчеркнул он.

Специалистам удалось определить конкретную партию, заводскую смену и конкретного мастера, допустившего брак при производстве клапанов в 2016 году.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что если бы бракованная деталь не была обнаружена при подготовке пуска с Куру, произошла бы авария.