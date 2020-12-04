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Пожары Происшествия

Тела двух человек обнаружили при тушении дома в центре Самары

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тела двух человек обнаружили при тушении пожара на ул. Вилоновской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, двухэтажный дом загорелся в 14:54. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляла 200 кв. м., но существовала угроза распространения пожара.

В борьбе с огнем сейчас участвуют 108 человек. В 15:41 пожар локализовали на площади 350 кв. м. В 16:13 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Обнаруженные тела - предположительно, женские.

На месте происшествия работает заместитель прокурора области Андрей Шевцов и представители аппарата ведомства.

 

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