Тела двух человек обнаружили при тушении дома в центре Самары

Тела двух человек обнаружили при тушении пожара на ул. Вилоновской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, двухэтажный дом загорелся в 14:54. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляла 200 кв. м., но существовала угроза распространения пожара.
В борьбе с огнем сейчас участвуют 108 человек. В 15:41 пожар локализовали на площади 350 кв. м. В 16:13 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Обнаруженные тела - предположительно, женские.
На месте происшествия работает заместитель прокурора области Андрей Шевцов и представители аппарата ведомства.