В Тольятти ликвидируют крупный пожар на мебельной фабрике

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В субботу, 5 декабря, в 05:31 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в цехе по производству мебели Мебельной фабрики "Палонес" в Автозаводском районе Тольятти на ул. Московский проспект, 4Д, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области