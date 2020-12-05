В Тольятти ликвидируют крупный пожар на мебельной фабрике

В субботу, 5 декабря, в 05:31 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в цехе по производству мебели Мебельной фабрики "Палонес" в Автозаводском районе Тольятти на ул. Московский проспект, 4Д, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. В 06:50 огонь распространился на рядом стоящий ангар с лакокрасочными материалами. В 08:07 огонь локализован на площади 650 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для тушения пожара привлечено 83 человека и 31 единица техники.