За сутки в регионе у 269 человек выявили кронавирус, восемь пациентов скончались

По данным на 5 декабря, в Самарской области зарегистрировано 269 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 23668 человек.
Также за истекшие сутки зафиксировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших составило 447 человек.
Справиться с болезнью удалось 21354 пациентам, из них 307 человек выздоровели и выписаны в истекшие сутки.
В России на 5 декабря заболели 28782 человека, 27644 выздоровело, 508 пациентов умерли.