За сутки в регионе у 269 человек выявили кронавирус, восемь пациентов скончались

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По данным на 5 декабря, в Самарской области зарегистрировано 269 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 23668 человек.