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Здравоохранение Общество

271 заболевший и 301 выздоровевший: данные по коронавирусу на 6 декабря

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 6 декабря, в Самарской области зарегистрирован 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 23939 человек.

Также за истекшие сутки зафиксировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших составило 451 человек.

Справиться с болезнью удалось 21655 пациентам, из них 301 человек выздоровели и выписаны в истекшие сутки.

В России на 6 декабря заболели 29039 человек, 21342 выздоровело, 457 пациентов умерли.

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