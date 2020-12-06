271 заболевший и 301 выздоровевший: данные по коронавирусу на 6 декабря

По данным на 6 декабря, в Самарской области зарегистрирован 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 23939 человек.

Также за истекшие сутки зафиксировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших составило 451 человек.

Справиться с болезнью удалось 21655 пациентам, из них 301 человек выздоровели и выписаны в истекшие сутки.

В России на 6 декабря заболели 29039 человек, 21342 выздоровело, 457 пациентов умерли.